Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) 20-Jährige griff Polizeibeamte an - Beamtin leicht verletzt

Spaichingen (ots)

Eine 20-Jährige wurde am Dienstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, im Ringzug Richtung Rottweil gegenüber dem Fahrkartenkontrolleur aggressiv und verweigerte sich auszuweisen. Als eine Streife des Reviers am Bahnhof hinzugerufen wurde, zeigte sich die junge Frau auch gegenüber der Beamtin und dem Beamten sehr renitent. Die Beschuldigte musste überwältigt und aus dem Zug gebracht werden. Gegen die Maßnahme wehrte sich die 20-Jährige und begann zu zwicken und zu treten. Auf dem Polizeirevier beruhigte sich die Beschuldigte, so dass sie nach Hause entlassen werden konnte. Gegen sie wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

