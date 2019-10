Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag 15.30 Uhr bis Dienstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Hermannstraße auf. Aus der Wohnung entwendet die Täterschaft Schmuck. Der Diebstahlsschaden bewegt sich in einem niedrigen vierstelligen Rahmen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

