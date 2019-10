Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Frontscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Bereits am Freitag oder Samstag der vorvergangenen Woche wurde in der Steinstraße ein Pkw von unbekannten Tätern beschädigt. Die Frontscheibe des Fahrzeuges wies zwei Einschläge auf. Möglicherweise kommt für die Tat ein Gruppe Jugendlicher in Frage, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Örtlichkeit in lärmender Weise aufhielt. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell