Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen/Aldingen) Auffahrunfall vor roter Ampel - zwei Leichtverletzte

Spaichingen (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, auf der Bundesstraße 14, zwischen Aldingen und Spaichingen. An der Ampelanlage bei der Abzweigung der Landesstraße 433 erkannte eine 20-jährige Autofahrerin die vor der roten Ampel stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das letzte auf. Dieses wurde die Wucht des Aufpralls auf ein drittes geschoben. In den beiden gerammten Fahrzeugen wurden jeweils die Fahrzeugführer leicht verletzt. Die 20-Jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell