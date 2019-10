Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrt missachtet

Rottweil (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls an der Einmündung von der B 14 zur B 27. Ein 31-Jähriger Volvofahrer bog am Dienstag, um 17 Uhr, nach links in Richtung Rottweil auf die Bundesstraße 27 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 64-jährigen Autofahrers, der von Rottweil kommend in Richtung Deißlingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt 16.000 Euro.

