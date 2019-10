Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) Von der Fahrbahn abgekommen

Hardt (ots)

Am gestrigen Dienstag ist eine Autofahrerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge leichte Verletzungen zugezogen. Die 77-jährige befuhr gegen 11 Uhr die K 5531 von Hardt kommend in Richtung Sulgen, als sie aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 80-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

