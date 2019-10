Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Spiegelstreifer im Gegenverkehr - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Rosenfeld (ots)

Nach einer Fahrerflucht zwischen Geislingen und Rosenfeld sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, gegen 7 Uhr kamen sich auf der Landesstraße 390 auf Höhe des Autohauses Schönbühl zwei Autos entgegen. Im Vorbeifahren streiften sich die beiden Personenkraftwagen. Der linke Außenspiegel des beteiligten VW Kombi zerbrach. Der Fahrer des anderen fuhr ohne anzuhalten in Richtung Rosenfeld weiter. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Rosenfeld (Tel.: 07428 94513-0) entgegen.

