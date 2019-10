Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach - Schabenhausen) Einbruch in Gärtnerei

Niedereschach - Schabenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in eine Gärtnerei in der Niedereschacher Straße eingedrungen.

Auf noch unbekannte Weise gelangten vermummte Täter in der Zeit zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag, 01:10 Uhr, auf das Areal der Gärtnerei und konnten unglücklicherweise durch eine offen stehende Tür den Verkaufsraum ungehindert betreten. Dort brachen sie eine Kasse auf und erbeuteten Bargeld. Des Weiteren wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und aus einem dort befindlichen Schreibtischcontainer ein Geldbeutel entwendet. Die Alarmanlage löste erst aus, als die Täter schon wieder im Begriff waren das Gelände zu verlassen.

Das Polizeirevier Villingen ermittelt in der Einbruchssache und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07721 601 0).

Thomas Kalmbach/Nadine Hauger

Polizeipräsidium Tuttlingen

