Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unachtsamkeit führt zu 10.000Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Infolge von Unachtsamkeit ist der 33-jährigeFahrer eines Mercedes am Montagabend in der Rottweiler Straße gegen einen am rechten Fahrbahnrand angebrachten Zaun gefahren.

Der 33-Jährige befuhr gegen 21:45 Uhr die Rottweiler Straße stadtauswärts und touchierte den Zaun. Der Schaden an Auto und Zaun beträgt insgesamt 10.000Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell