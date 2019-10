Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auffahrunfall an Ampel

Freudenstadt (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagmorgen auf der B28 auf ein vor ihr wartendes Auto aufgefahren. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Die Verursacherin fuhr gegen 10:30 Uhr auf der B28 stadteinwärts. An der Bacherkreuzung fuhr sie auf einem Skoda-Fahrer auf, welcher aufgrund der Rotlichtphase an der dortigen Ampel stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Nadine Hauger

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell