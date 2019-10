Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Joseph-Koepfer-Straße einen geparkten Opel Insignia beschädigt.

Der oder die Schuldige touchierte den abgestellten Opel an der vorderen linken Stoßstange und machte sich danach aus dem Staub.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwangen (Tel.: 07723 92948-0) entgegen.

