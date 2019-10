Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 5000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr ist eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit auf ein stehendes Auto gefahren. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Die Fahrerin eines Renaults befuhr die Römerstraße in Richtung Sturmbühlstraße. An der Kreuzung übersah sie die verkehrsbedingt wartende Fahrerin eines Fords, welche ebenfalls in die Sturmbühlstraße einfahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

