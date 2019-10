Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Beffendorf-Leidringen) Sportheime aufgebrochen

Beffendorf-Leidringen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in das Sportheim des Sportvereins Beffendorf und der Sportvereinigung Leidringen eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich jeweils über eine Tür gewaltsam Zutritt eine die Vereinsräume und durchstöberten die Schubladen im Thekenbereich. In beiden Fällen erbeuteten die Eindringlinge wenige Euro Bargeld aus Sparschweinen und Wechselgeldkassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) oder der Polizeiposten Rosenfeld (Tel.: 07428 94513-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell