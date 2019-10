Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wurmlingen) Maschinenbrand in Medizintechnikunternehmen

Wurmlingen (ots)

Die Feuerwehr Wurmlingen ist am Montag, gegen 17 Uhr, zu einem Maschinenbrand in die Daimlerstraße ausgerückt. In einem Unternehmen für Medizintechnik war es in einer Zerspanungsmaschine aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wurmlingen löschten das Feuer. Die fünf beim Brandausbruch anwesenden Personen konnten die Produktionshalle noch rechtzeitig verlassen. Der Schaden an der Maschine wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

