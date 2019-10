Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Vorfahrt nicht beachtet

Neuhausen ob Eck (ots)

Bei einem Unfall am Montag, gegen 11.45 Uhr, sind auf der Tanninger Straße die Insassen eines Autos leicht verletzt worden und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstanden. Ein 56-jähriger Lenker eines VW Caddy war auf der Tanninger Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Gehrenstraße einen von rechts kommenden Mercedes einer 79-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß zogen sich die Autofahrerin und ihr 91-jähriger Beifahrer Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell