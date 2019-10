Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Stuttgarter Straße - Renault Trafic beschädigt

Tuttlingen (ots)

In der Stuttgarter Straße ist zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hinter der Kreuzung B14/B523 stehender Renault Trafic angefahren und beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 16 Uhr und 5 Uhr. An dem Kleinbus entstand Sachschasdne in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Verursacher/die Verursacherin ist danach weitergefahren.

Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Fahrerflucht und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07461 941 0).

