Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Lastwagenfahrer nach Unfallflucht ermittelt - Führerschein beschlagnahmt

A.-Ebingen (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat nach einer Unfallflucht am Montagmorgen seinen Führerschein abgeben müssen.

Kurz nach 9 Uhr prallte der 61-Jährige mit seinem Lastzug beim Abbiegen von der Bühlstraße in die Schützenstraße gegen einen parkenden Audi A4. Dabei richtete er einen Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro an. Er fuhr ohne zu zögern weiter, wurde aber von Zeugen beobachtet und bei der Polizei gemeldet. So konnte der LKW-Fahrer schnell ermittelt werden. Jetzt ist er seinen Führerschein los, den die Polizei beschlagnahmte.

