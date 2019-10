Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Unfallflucht vor Wohnblock in der Schneiderstraße

A.-Tailfingen (ots)

Auf dem Besucherparkplatz eines Wohnblocks am Anfang der Schneiderstraße ist am Samstag ein dort stehender Mitsubishi Space Star hinten angefahren und beschädigt worden. Unfallzeit war zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Weder über das Verursacherfahrzeug noch über die Person am Steuer gibt es bislang Erkenntnisse.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07432 955 0 gebeten.

