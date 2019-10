Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Bahnhofstraße: Brandalarm in Gaststätte

Balingen (ots)

In der Bahnhofstraße, an der Ecke Mörickestraße, hat es am Montagmorgen gebrannt. Rettungskräfte rückten aus.

Gegen 8 Uhr sah ein Zeuge, dass es aus dem Keller einer Gaststätte herausraucht. Außerdem roch es verbrannt. Deswegen verständigte er per Notruf die Leitstelle.

Feuerwehr, DRK und die SEG rückten an, fanden aber nur eine kleine, glostende Feuerstelle in dem Keller. Um den noch qualmenden Kohlehaufen kümmerte sich die Feuerwehr. Neben der Feuerstelle fand die Polizei eine Tasche, die Hinweise auf einen polizeibekannten Balinger enthielt. Die Ermittlungen hierzu sind noch im Gange. Ein Schaden entstand nicht.

