POL-TUT: (Schwenningen) Auseinandersetzung in der Turnerstraße - Zeugin gesucht

Villingen-Schwenningen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in der Turnerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und zwei Männern gekommen.

Kurz nach 6 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf Schreie einer Frau. Die Ordnungshüter des Polizeireviers Schwenningen konnten an der Örtlichkeit eine 20-jährige Frau weinend antreffen. Die beiden Männer hatten sich bereits entfernt. Die junge Frau wurde zur Untersuchung in die Klinik eingeliefert. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Handgreiflichkeiten von einer Zeugin von einem nahegelegenen Parkplatz beobachtet. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

