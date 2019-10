Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Einbruch in Gaststätte - Zwei Spielautomaten geplündert

Alpirsbach (ots)

Am frühen Montagmorgen haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte verschafft und zwei Spielautomaten geknackt.

Die Einbrecher hebelten in der Nacht zum Montag die Eingangstür einer Gaststätte in der Freudenstädter Straße auf. In der Kneipe wuchteten die Eindringlinge zwei Spielautomaten auf. Wie viel Bargeld die Täter einsteckten, ist bislang unklar. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen (Polizeiposten Alpirsbach, Telefon 07444 956139 0).

