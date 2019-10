Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Auto gerät ins Schleudern - Zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Unterkirnach (ots)

Am Sonntagnachmittag hat eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam von der L173 ab. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

Die 22-Jährige geriet am Sonntag gegen 16:30 Uhr in einer leichten Rechtskurve auf der L173 mit ihrem Seat ins Schleudern. Der Pkw kam nach links von der Landstraße ab und blieb vor einem Hang stehen. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht. Am Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Thomas Kalmbach/Hannah Obergfell

Polizeipräsidium Tuttlingen

