Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen an der Donau) 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Fridingen an der Donau (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Samstag, gegen 12.30 Uhr, auf der Landesstraße 277 entstanden. Eine 48-jährige Lenkerin eines Audi A 3 war von Neuhausen in Richtung Bergsteig unterwegs. An der Einmündung auf die L 277 missachtete die Frau einen vorfahrtsberechtigten Audi A 6 eines 74-jährigen Mannes, der aus Richtung Mühlheim kam. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. An den Autos entstand jeweils Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell