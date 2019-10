Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend ist nach einem Auffahrunfall der Unfallverursacher geflüchtet. Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr die Straße "Im jungen Steigle" und musste an der Einmündung zur Stockacher Straße anhalten. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen des 61-Jährigen auf. Ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Mercedes-Fahrer in Richtung Stadtmitte. An dem dunklen Mercedes waren rote Kennzeichen, beginnend mit TUT-0..., angebracht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

