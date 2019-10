Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Vorfahrt missachtet

Geisingen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 26.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag, gegen 19.40 Uhr, an der Autobahnanschlussstelle Geisingen. Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Autobahn von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs und verließ in Geisingen die Autobahn. Beim Einfahren auf die B 31 missachtete die Frau einen vorfahrtsberechtigten Audi eines 36-jährigen Mannes, der in Richtung Immendingen fuhr. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes gegen die Leitplanken geschleudert. Der Audi schleuderte noch gegen einen Audi Q 3 einer 47-jährigen Frau. Die Mercedes-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden.

