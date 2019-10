Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Auto gegen Fahrrad - 13-jähriges Kind leicht verletzt

Vöhrenbach (ots)

Ein 13-jähriger Junge ist am Sonntag gegen 17:00 Uhr bei einem Unfall auf der Adolf-Beermann-Straße leicht verletzt worden.

Der Junge wollte mit seinem Fahrrad, von der Bahnhofstraße kommend, die Adolf-Beermann-Straße überqueren. Ohne anzuhalten überfuhr er unmittelbar vor einem Autofahrer die Straße und stieß mit diesem zusammen. Nach Zeugenaussagen war der Autofahrer mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs, was wohl Schlimmeres verhinderte. Der Verletzte wurde durch das DRK ins Klinikum transportiert. Die Beiden, hinter dem Jungen fahrenden, anderen Kinder konnten ihre Fahrräder noch rechtzeitig bremsen und blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000EUR.

