Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auto stürzt Abhang hinunter - zwei Insassen verletzt - Fahrerin alkoholisiert

Schramberg (ots)

Am Sonntagmorgen ist eine 27-jährige Frau auf der Fahrt von Sulgen nach Schramberg von der Bundesstraße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Zwei der drei Insassen wurden verletzt. Die Frau hatte getrunken.

Gegen 8.45 Uhr fuhr die 27-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße bergab in Richtung Schramberg. Im vierspurigen Bereich kam sie wegen zu hoher Geschwindigkeit und ihrem vorangegangenen Alkoholgenuss nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß zunächst gegen die Leitplanken und stürzte in der Folge einen etwa 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Sie und ein 31-jähriger Mitfahrer wurden dabei verletzt, der Mitfahrer schwer. Bei der Bergung der Verletzten stellten die Rettungskräfte fest, dass die Frau getrunken hatte. Beim Atemalkoholtest hatte sie etwas mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Deswegen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An dem schon älteren VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Es waren zwei Notärtze und drei Rettungsteams zur Versorgung der Verletzten im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte mit 28 Mann. Zudem wurde zur Bergung die Bergwacht benötigt, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war.

