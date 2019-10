Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Engstlatt) Fehler beim Linksabbiegen - 13.000 Euro Schaden

BL-Engstlatt (ots)

Wegen eines Fehlers beim Linksabbiegen sind in der Schweizer Straße am Samstagvormittag ein PKW-Gespann und ein Renault zusammengestoßen.

Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW-Gespann gegen 11.25 Uhr auf der K7126 von Balingen nach Engstlatt. Am Ortseingang von Engstlatt bog er nach links in die Kreisstraße Richtung BL-Schmiden ab. Dabei übersah er den aus der Gegenrichtung kommenden Renault Twingo und stieß frontal mit ihm zusammen. An dem VW Passat mit Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Den Schaden an dem Renault beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 50-jährige Twingofahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus, scheint aber, nach den bisherigen Erkenntnissen, nicht verletzt worden zu sein.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell