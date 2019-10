Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen-Leipferdingen) Ford kracht gegen Hauswand: Auto Totalschaden - Fahrer leicht verletzt

Geisingen-Leipferdingen (ots)

Am Samstagmorgen ist ein 64-jähriger Autofahrer an der Einmündung des Buchenwegs in die Luitfriedstraße geradeaus gegen eine Hauswand gefahren. Er kam ins Krankenhaus. Das Auto ist nicht mehr reparabel.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der 64-Jährige in seinem Ford auf dem Buchenweg in Richtung Luitfriedstraße. An der Einmündung wich er, eigenen Angaben zufolge, einer Katze aus. In der Folge fuhr der Mann geradeaus über die Liutfriedstraße, durchbrach einen Gartenzaun und prallte danach heftig gegen eine dicke Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls verschob es ein Regal im Wohnzimmer um mehrere Zentimeter. Im Ford lösten sämtliche Airbags aus. Ein Rettungsteam brachte den leichtverletzten Unfallverursacher zur Behandlung in Krankenhaus. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 15.000 Euro schätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell