Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Traktor fährt gegen Mauer - Fahrer leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmittag ist ein Traktor beim Abbiegen von der Neuhauser Straße in die Alleenstraße gegen eine Gartenmauer gefahren. Der Fahrer verletzte sich leicht.

Gegen 13.10 Uhr bog der spätere Unfallverursacher mit seinem Traktor von der Neuhauser Straße nach links in Richtung Wöhrdenbrücke ab. Wegen zu hoher Geschwindigkeit kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Auf der Mauer blieb der Traktor stehen. Der 36-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. An Traktor und Mauer entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 9000 Euro. Um die auslaufenden Betriebsstoffe kümmerte sich die Tuttlinger Feuerwehr. Der Traktor musste abgeschleppt werden.

