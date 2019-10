Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Auto nimmt Motorroller die Vorfahrt - Junge Sozia leicht verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitagabend ist ein Mercedes beim Herausfahren aus der Kaufland-Tankstelle gegen einen Motorroller gestoßen. Die Mitfahrerin auf dem Roller verletzte sich leicht.

Gegen 19.25 Uhr bog die 17-jährige Rollerfahrerin von der Carl-Zeiss-Straße nach links in die Dieselstraße ab. Nach dem Abbiegen fuhr aus der Kaufland-Tankstelle plötzlich ein Mercedes heraus. Dessen 19-jähriger Fahrer hatte den Motorroller nicht gesehen und stieß mit ihm zusammen. Das Zweirad kippte bei der Kollision zur Seite, Fahrerin und Mitfahrerin stürzten. Die 18-jährige Sozia verletzte sich leicht. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

