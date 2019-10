Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Dießen) Unbekanntes Auto ramponiert Straßenlaterne - Verursacher fehlt

Horb-Dießen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Autofahrer in der Hochbergstraße in Dießen eine Straßenlaterne umgefahren und ist danach geflüchtet. Die Straßenlaterne wurde dabei zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Das Verursacherfahrzeug, von dem bisher jede Spur fehlt, muss beschädigt sein.

Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Verursacherfahrzeug geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

