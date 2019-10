Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Autofahrerin übersieht Radfahrer - Mountainbiker leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagvormittag hat eine Autofahrerin in der Salinenstraße, an der Einmündung der Straße Zum Mooswäldle, einen querenden Radfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß hat sich der Biker verletzt.

Gegen 11.30 Uhr bog die 34-Jährige mit ihrem Toyota von der Salinenstraße nach rechts ins Mooswäldle ab. Vor ihr überquerte ein Mountainbike die Salinenstraße. Die Toyota Fahrerin sah das Mountainbike wegen eines die Sicht verdeckenden, anderen Verkehrsteilnehmers nicht und stieß mit ihm zusammen. Der 56-jährige Radfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1600 Euro.

