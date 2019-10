Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Endingen) Betrunkener Autofahrer schanzt gegen Betonpfosten

BL-Endingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in der Schömberger Straße ein Ford Fiesta gegen einen Gartenzaun gefahren. Dessen Fahrer hatte fast zwei Promille und war nicht mehr fahrtüchtig.

Gegen 2 Uhr fuhr der 39-Jährige auf der B27 in Richtung Schömberg. Am Ortsende von Endingen kam er alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er einen angrenzenden Gartenzaun überfahren hatte, prallte er gegen einen dahinter liegenden Stein. Danach schanzte er gegen einen Betonpfosten, worauf der Fiesta umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst war deswegen vor Ort. Weil der 39-Jährige getrunken hatte, musste er in ein Alkohol-Testgerät blasen. Am Ende des Tests stand ein Wert von fast zwei Promille. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe seines Führerscheins wurde der Mann wieder nach Haus entlassen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst wurde gerufen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

