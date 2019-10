Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Zigarettenautomat gesprengt

Immendingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Bachzimmerer Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Gegen 01.30 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. In der Folge stellten sie fest, dass ein Zigarettenautomat in unmittelbarer Nähe gesprengt worden war. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei platzierte der unbekannte Täter sein Sprengmittel - vermutlich ein größerer Böller - im Ausgabefach des Automaten. Nach der Detonation war die Automatentür so weit offen, dass Zigaretten und Geld greifbar waren. Allerdings zogen es die Täter vor, zu verschwinden und nicht wieder zu kommen. Gestohlen wurde nämlich nichts. Über die Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Informationen.

