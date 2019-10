Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Einbruch Jugendtreff Gauselfingen - Bargeld fehlt

Burladingen (ots)

Am Freitagabend haben Verantwortliche vom Jugendtreff Gauselfingen festgestellt, dass in ihre Räumlichkeiten eingebrochen worden ist. Es fehlen Bargeld und zwei Laptops.

Am Samstag vor einer Woche (19. Oktober) war nachmittags noch alles in Ordnung. Innerhalb der Woche hebelten unbekannte Täte die Eingangstür zum Jugendtreff in der Recksteinstraße mit einem Schraubenzieher auf. Hinter dem Tresen standen die zwei Laptops und eine Geldkassette, aus der die Diebe das Bargeld klauten. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen rund um den Jugendtreff gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

