POL-TUT: (Trossingen) Unfallflucht beim Regine-Jolberg-Kindergarten: Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Am vergangenen Freitag ist in der Kirchstraße vor dem Regine-Kolberg-Kindergarten zwischen 7 Uhr und 13.10 Uhr ein unbekanntes Auto beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen einen Opel Vectra geprallt. Fahrer oder Fahrerin des unfallverursachenden Wagens haben sich anschließend aus dem Staub gemacht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt wegen der Fahrerflucht und sucht Zeugen (Telefon 07425 3386 0).

