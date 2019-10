POL-TUT: (Bad Dürrheim) 75-jährige Fußgängerin von Autor erfaßst und schwer verletzt

Polizeipräsidium Tuttlingen

Bei einem Verkehrsunfall in der Huberstraße in Bad Dürrheim, wurde am Freitag, gg. 12:40 Uhr, eine 75-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin befuhr mit ihrem Renault Twingo die Huberstraße im verkehrsberuhigten Bereich. Hierbei übersah sie die Fußgängerin, welche die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde durch den Anprall zunächst auf der Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend nach vorn auf die Straße. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und kam mit den Rettungshubscharuber ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen, die sich bitte mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst in Zimmern, Tel.: 0741 - 348790, in Verbindung setzten möchten.

