POL-TUT: (Bisingen) Kleinbus nimmt Motorrad die Vorfahrt - Harleyfahrer schwerverletzt

Am Ende der Abfahrt von der B27 auf die B463 ist ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Vorfahrtsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 15.25 Uhr kam ein VW-Bus auf der B27 aus Richtung Hechingen. Dessen 67-jähriger Fahrer verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Bisingen-Süd. An der Einmündung der Abfahrt in die B463 nahm sie beim Linksabbiegen einer aus Richtung Steinhofen/Hühnerfarm kommenden Harley Davidson die Vorfahrt. Bei der Kollision stürzte der 52-jährige Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Nach der notärztlichen Behandlung wurde er in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die vier Insassen des Kleinbusses, es waren der Fahrer und drei Kinder, blieben unverletzt. Kleinbus und Motorrad mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

