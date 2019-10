Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Empfingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr in der Dettenseer Straße eine Fußgängerin frontal mit dem Auto erfasst. Die 43 Jahre alte Fußgängerin fiel auf die Straße und verletzte sich leicht. Die 50-jährige Fahrerin hatte die Frau beim Abbiegen von der Haigerlocher Straße in die Dettenseer Straße übersehen, als diese gerade die Fahrbahn überquerte. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Fußgängerin nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW der Autofahrerin entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

