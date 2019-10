Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Beim Überholen Kontrolle über Auto verloren - Fahrerin leicht verletzt

Donaueschingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten und einen Baum gefahren. Die 20 Jahre alte Frau verletzte sich dabei leicht. Die Fahrerin wollte auf der Strecke mehrere andere Autos in einer Kurve überholen. Da sie aber zu schnell unterwegs war kam sie nach links von der Straße ab. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. An ihrem VW Golf entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell