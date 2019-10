Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten-Aach)Schlägerei in der Dietersweiler Straße

Dornstetten-Aach (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind in der Dietersweiler Straße mehrere Männer aneinander geraten. Sie schlugen aufeinander ein. Ein Beteiligter setzte dabei einen Schlagstock ein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenbesatzungen an, um die Auseinandersetzung zu schlichten. Gegen sieben Personen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Klärung der Ursache und des Verlaufs der Schlägerei sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, der der Polizeiposten Dornstetten führt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell