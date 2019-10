Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (FDS-Kniebis) Holzschrank brennt

FDS-Kniebis (ots)

Die Alte Paßstraße war am späten Donnerstagabend Schauplatz für einen Feuerwehreinsatz, nachdem dort in einer Ferienwohnung ein Schrank in Brand geraten war.

Gegen 22 Uhr war Feueralarm: in einem größeren Wohnhaus am Ortsrand von Kniebis brannte ein Holzschrank. Die Feuerwehren aus Freudenstadt und Kniebis rückten mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften an. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

In einer Wohnung des Gebäudes war aus bisher unbekannter Ursache ein Schrank in Brand geraten. Zur Brandzeit war die Wohnung leer. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

