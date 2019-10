Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen/A81) Auffahrunfall an der Autobahnabfahrt

Empfingen/A81 (ots)

Beim Abfahren von der Autobahn bei Empfingen sind am Donnerstagnachmittag zwei Mercedes aufeinander gefahren.

Beide Mercedes fuhren hintereinander auf der Autobahn in Richtung Singen. An der Abfahrt Empfingen hatte sich auf dem Verzögerungsstreifen ein Rückstau gebildet. Der vordere Mercedesfahrer, 19 Jahre alt, bremste ab, weil er die Autobahn verlassen wollte. Die ihm nachfolgende Frau war kurz unaufmerksam, reagierte deswegen zu spät und fuhr von hinten auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

