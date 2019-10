Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Schleudertrauma erlitten - Auffahrunfall fordert Verletzten

VS-Villingen (ots)

Ein Auffahrunfall war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr Grund dafür, dass sich ein Autofahrer auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Firma Hoerco leicht verletzt hat. Der 33 Jahre alte Fahrer erlitt ein Schleudertrauma, weil der hinter ihm fahrende Lenker eines VWs zu spät bemerkte dass sein Vordermann bremste. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher fuhr wuchtig auf den vorrausfahrenden Golf auf. Beide Wagen waren in Richtung St. Georgen unterwegs. Der 33-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Golf musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

