Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fahrer von blauem Kleinwagen nach Unfall gesucht

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr hat der Fahrer eines blauen Kleinwagens in der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten Wagen angefahren. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Verursacher nach dem Unfall in die Erzberger Straße in Richtung Kreisverkehr ab. An dem Mercedes, den der Flüchtige touchierte, entstand ein Schaden etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07720 85000 zu melden.

