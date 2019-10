Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen-Wittershausen) Einbrüche in Sportheime - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen-Wittershausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Sportheime Sulz-Hopfau, Sigmarswangen, Renfrizhausen ein. Wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4413656. Wie gestern erst bekannt wurde, sind dieselben Täter auch in das Sportheim in Wittershausen eingedrungen. Durch ein eingeschlagenes Fenster stiegen die Ganoven in das Gebäude ein. Gestohlen wurde von den Einbrechern nichts. Der verursachte Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Sulz (Tel. 07454 92746).

