Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Einbruch in Autohaus

Wehingen (ots)

Unbekannte Täter sind am heutigen Freitag, gegen 2.35 Uhr, in ein Autohaus in der Deilinger Straße eingebrochen. Die Eindringlinge schlugen ein Fenster ein und stiegen anschließend in die Werkstatt ein. Die ausgelöste Sirene der Alarmanlage schlug die Einbrecher in die Flucht. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426 1240) entgegen.

