POL-TUT: (Meßstetten) Ladendiebe wollen Zigaretten stehlen

Meßstetten (ots)

Ein Ganuer-Trio ist am frühen Dienstagabend beim Versuch, im LIDL eine ganze Tüte voll Zigaretten zu stehlen, gescheitert. Die Diebe flüchteten in einem Auto mit Darmstadter Kennzeichen.

Gegen 17.50 Uhr betraten die drei Diebe, zwei Männer und eine Frau, den Discounter. Die Frau verwickelte eine der anwesenden Mitarbeiterinnen in ein Gespräch, während ihre männlichen Begleiter in den Kassenbereich gingen. An einer unbesetzten Kasse öffneten die Männer mit der dort liegenden Fernbedienung das abgeschlossene Zigarettenregal. Im Anschluss nahmen sie etwa 100 Schachteln Zigaretten aus der Auslage und steckten sie in eine LIDL-Tüte. Eine aufmerksam gewordene Mitarbeiterin sprach die beiden Männer an, die nun zu der besetzten Kasse gingen. Dort wollten sie eine Packung Chips bezahlen, während sie gleichzeitig versuchten, die auf dem Boden stehende Plastiktüte mit den Zigaretten durch die Kasse zu schieben. Die Diebstahlsabsicht war offensichtlich, weshalb die Mitarbeiterin nun Verstärkung rief. Eine Arbeitskollegin eilte zur Hilfe. Die beiden Frauen stellten sich im Ausgangsbereich auf, um die Diebe in Empfang zu nehmen. Daraufhin ließ der Taschenträger seine Beute fallen und rannte aus dem Geschäft. Die zwei im Weg stehenden Frauen schob er zur Seite. Seine beiden Mittäter folgten ihm. Draußen stiegen die zwei männlichen Täter in einen PKW mit DA-Kennzeichen und fuhren weg. Wo sie ihre verschwundene Begleiterin wieder aufnahmen, ist unbekannt. Mitgenommen haben sie nichts.

