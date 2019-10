Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) 27-Jähriger nach Bedrohung und Widerstandshandlung gegen Polizisten in Untersuchungshaft

Albstadt (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Albstadt ist am vergangenen Mittwoch in Albstadt inhaftiert worden, nachdem er Anfang des Monats Polizisten mit einem Hammer bedroht hatte.

Der 27-jährige, schon mehrfach wegen verschiedenster Straftaten aufgefallene Mann randalierte am 9. Oktober (Mittwoch) bei sich zu Hause. Die Polizei wurde gerufen. Eine Streife vom Polizeirevier Albstadt rückte an. Der Mann zeigte sich von Beginn sehr aggrissiv. Er widersetzte sich polizeilichen Anordnungen, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Negativer Höhepunkt seiner Wutausbrüche war ein Hammerangriff samt Morddrohung des 27-Jährigen gegen die Gesetzteshüter. Ein Beamter musste Pfefferspray einsetzen, um sich den Aggressor vom Leib zu halten. Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnten die Einsatzkräfte den Randalierer dingfest machen

Der geleistete Widerstand und die Bedrohung von Vollstreckungsbeamten waren für die Staatsanwaltschaft Hechingen Grund genug, einen Haftbefehl gegen den polizeibekannten Albstädter zu beantragen, zumal Fluchtgefahr bestand. Der Mann wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Der Haftbefehl ging in Vollzug.

Damit zeigten die Justizbehörden einmal mehr, dass Attacken gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte konsequent verfolgt und entschlossen alle strafprozessualen Maßnahmen ergriffen werden, die zur Durchführung eines Ermittlungsverfahrens notwendig sind.

